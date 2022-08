Kampagne gegen illegale Migration um 260.000 Euro

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Online-Kampagne gegen illegale Migration präsentiert (siehe Video oben). Kosten wird sie rund 260.000 Euro und lanciert werden soll sie in acht Ländern, darunter Tunesien, Marokko oder Indien, deren Anteil an den Asylanträgen hierzulande zuletzt stark gestiegen war, die aber „praktisch keine Chance auf Asyl“ haben, wie Karner bei einer Pressekonferenz betonte.