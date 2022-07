Karner: EU braucht strengeres Asylsystem

„Schlepper immer dreister“

Davon sei ganz Europa betroffen. Laut Karner werben die Schlepper immer dreister damit, dass die Grenzen aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine offen seien. Hinzu komme die wirtschaftlich schwierige Situation, die in vielen Ländern Menschen in die Flucht treibe. „Aber da müssen wir auch klar sagen: Dafür ist das Asylsystem letztendlich nicht da.“ Es brauche Maßnahmen auf europäischer Ebene, wobei Karner bei dem Treffen in diesem Zusammenhang vor allem über den Schutz von Außengrenzen und Verfahren in Drittstaaten sprechen will. Die Forderung nach neuen Regelungen begründete Karner unter anderem damit, dass das letztendlich auch die Flüchtlinge selbst schütze. Es müsse verhindert werden, dass Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer per Boot ertrinken oder in Lastwägen über die Balkanroute ersticken.