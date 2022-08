Krebskranker (27) hilft jetzt anderen Patienten

„Vor zwei Wochen hatte ich im Spital die Idee, einen Charity-Lauf zu organisieren. Mit so einem großen Echo habe ich nie im Leben gerechnet“, sagt Haslauer. Gelaufen wird entlang des Hallstättersees, und das Event dauert 24 Stunden. „Start ist am Freitag, 16.9., um 18 Uhr. Eine Pendel-Runde ist rund 6,5 Kilometer lang. Ziel ist, so viele Runden wie möglich zu laufen oder zu gehen“, erklärt der Organisator.