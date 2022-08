Nach leichtem Husten folgte Schockdiagnose „Krebs“

„Am 21. Juni bin ich wegen leichtem Husten zum Doktor gegangen. Am Abend musste ich ins Spital und bekam dort die Diagnose Hodgkin-Lymphome. Am Anfang war das ein Schock“, so der Sportbegeisterte. Das Lymphom war in einem weit fortgeschrittenen Stadium, hatte sich im ganzen Oberkörper ausgebreitet und drückte auf Lunge und Herz. „Mein Glück ist, dass die Erkrankung gut heilbar ist. Ich brauche auch keine Operation“, zeigt sich der Versicherungsvertreter kämpferisch.