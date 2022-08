Deutschland will zurück zur Homeoffice-Pflicht

Der Arbeitgeber soll den Beschäftigten anbieten, „geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Außerdem sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, allen Beschäftigten, die weiter in Präsenz arbeiten, mindestens zweimal pro Woche einen Coronatest anzubieten. Die Regelung soll mit 1. Oktober in Kraft treten und bis 7. April 2023 gelten.