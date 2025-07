Polen führt Grenzkontrollen zu Deutschland ein

Kontrollen im Hinterland

Deutschland peilt im Kampf gegen irreguläre Migration gemeinsame Grenzhinterland-Kontrollen mit Nachbarländern an. Sowohl mit Polen als auch Luxemburg sei man darüber im Gespräch, erklärte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag in Berlin beim Besuch des luxemburgischen Ministerpräsidenten Luc Frieden. Diese gemeinsamen Kontrollen sollten sowohl auf der deutschen als auch auf der Seite der Nachbarländer greifen.