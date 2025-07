Wie KI-Bots das Internet zum „toten Raum“ machen

„So wie Jesus angeblich der Bote Gottes war, ist ,Shrimp Jesus‘ der Bote eines fatalen Systems, in das wir uns selbst manövriert haben. Entkoppelt, vermehrt und in einem Zustand exponentieller Metastasierung, an dessen Ende eine kreativ und inhaltlich bankrotte Menschheit steht“, befürchtet Sommerer. Viele Chancen, diese Entwicklung der kreativen Enteignung abzuwenden, sieht er nicht. „Am besten wäre noch, einen verpflichtenden Warnhinweis anzubringen, so wie an Zigarettenpackungen: ,Die Verwendung von AI kann unvorhersehbare kulturelle Konsequenzen haben!‘“