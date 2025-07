Was wir uns von Chinas Wirtschaft abschauen können

Ihre erste außereuropäische Reise führte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) nach China – in Peking nahm sie als Delegierte an der Jahreshauptversammlung der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) teil. Vor Ort erzählt sie der „Krone“, wie österreichische Unternehmen davon profitieren und was die Chinesen besser machen als wir.