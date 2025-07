Euro-Höhenflug könnte negative Folgen haben

Eine starke Währung verteuert Exporte und verbilligt zugleich Importe, was tendenziell das Wachstum dämpft und die Inflation drückt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Dienstag bei 1,18 Dollar gehandelt. Der Hintergrund für die gestiegene Attraktivität des Euro in den Augen der Anleger ist die Verunsicherung, die durch die von Kritikern als erratisch empfundene Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump hervorgerufen wurde.