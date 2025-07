Der Pensionist und sein abartiger „Sammeltick“

Frau Bezirksinspektor, die nach der Aussage als Zuhörerin im Saal geblieben ist, kann kaum glauben, was sie da hören muss. Sie schüttelt ungläubig den Kopf. Vermutlich denkt auch sie gerade an die Tausenden geschundenen Seelen. An bleibende Schäden. An Ausbeutung. An Perversion.