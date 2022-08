Europäische Forscher wollen Google-Monopol brechen

Am Anfang steht ein Suchindex

OpenWebSearch.EU ist das erste Projekt, das die EU finanziert, um die unabhängige Websuche von morgen in Gang zu bringen. „Zunächst müssen wir an einem eigenen Suchindex arbeiten, also an einer Art Inhaltsverzeichnis des Internets, das aber im Gegensatz zu den Verzeichnissen bisheriger Websuch-Anbieter offen für alle sein soll“, erklärte Alexander Nussbaumer vom CoDiS Lab der TU Graz. Man werde sich anfangs auf Websites bestimmter Länder oder zu bestimmten Themen beschränken. Wenn der Index erstellt ist, geht es in weiterer Folge um die Entwicklung von Such-Applikationen.