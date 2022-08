Rückreiseverkehr: Hier wird es zu Staus kommen!

„Die Rückreise in Richtung Norden wird am Wochenende auf den Transitrouten die Überhand gewinnen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Zwar verlegen viele Reisende auch die Rückfahrt aus dem Urlaub schon auf andere Wochentage, Hauptreisetage sind dennoch die Samstage. Haupt belastet wird nach der Einschätzung des ÖAMTC auch an diesem Wochenende wieder die Achse Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München sein.