Hofburg-Wahlen: Die hartnäckigsten Herausforderer

Rocksänger Marco Pogo, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin und Blogger Gerald Grosz haben die nötigen 6000 Unterschriften beisammen und können bei der Hofburg-Wahl am 9. Oktober antreten. Für FPÖ-Mann Walter Rosenkranz gilt das als Formsache, weiteren Kandidaten werden Chancen zugerechnet. Die Konkurrenz für Präsident Alexander Van der Bellen ist also - zumindest quantitativ - groß. Bisher ist es noch nie einem Herausforderer gelungen, einen der fünf Amtsinhaber, die in der Zweiten Republik erneut antraten, zu besiegen, auch wenn es einmal durchaus knapp war. Ein krone.at-Überblick.