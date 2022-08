Frau von Putins Sprecher erzürnt die Russen

Über die Türkei nach Griechenland

In Griechenland selbst fragt man sich, wie denn die mit einem Einreiseverbot belegte 47-Jährige überhaupt nach Griechenland kommen konnte. Medienberichten zufolge dürfte sie über die Türkei, wo es kein solches Verbot gibt, auf die griechische Insel Simi gelangt sein. Nawka war demzufolge in Begleitung eines reichen russischen Geschäftsmannes in dem Lokal Manos Greek Fish Taverna. Mit diesem Mann soll die Ehefrau Peskows auf einer Jacht zwischen der Türkei und nahe gelegenen griechischen Inseln hin- und herfahren. Zahlreiche griechische Journalisten wandten sich in den sozialen Medien an russische Behörden und baten um eine Stellungnahme - doch vergebens.