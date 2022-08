Vor einem halben Jahr begann Russlands Einmarsch

Vor sechs Monaten startete Russland seinen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. Binnen Stunden änderte sich das sicherheitspolitische Gefüge in Europa: Die NATO aktivierte noch am selben Tag Verteidigungspläne für Osteuropa, EU-Sanktionspakete wurden beschlossen und in Teilen Europas die Wehretats massiv erhöht. Experten gingen von einer raschen Niederlage der Ukraine aus - und sollten sich irren.