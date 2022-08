Große Anteilnahme nach dem Tod durch die Hornissen

Die Anteilnahme am erschreckenden Schicksal des Jägers Erich K. aus Poppendorf ist groß. „Krone“-Leser in ganz Österreich waren von seinem Tod bestürzt. Wie berichtet, hatte sich der 58-Jährige vergangenen Freitag gegen Abend auf die Pirsch gemacht. In der Nähe eines Hochstandes am Rande seines Heimatortes in der Gemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal geriet der Waidmann laut Polizeiprotokoll in einen Schwarm von Hornissen.