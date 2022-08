Die geliebten Haustiere werden zur Kostenfrage

Bedenklich ist die Bilanz des Vereins für das erste Halbjahr: In diesem Zeitraum musste Rauchenecker bereits so viele Hunde vermitteln, wie sonst in einem Jahr. Wird das Geld knapp, ist zumeist auch eine Tierarztrechnung nicht mehr leistbar. „Es wird deshalb auch die Vermittlung schwerer. Es fällt die Hundesteuer an und ein zweiter Hund kostet dann nochmal so viel“, führt sie weitere Kosten vor Augen.