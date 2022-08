Rosenkranz: „Auf jeden Fall“ in Stichwahl

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz sieht sich trotz einer am Samstag publik gewordenen Umfrage, die ihm lediglich 13 Prozent auswies, „auf jeden Fall“ in der Stichwahl. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger in Innsbruck betonte Rosenkranz, die Umfrage sei „nicht enttäuschend, sondern ein Ansporn“. Er rechnete zudem dann mit einem „fulminanten Ergebnis“ im zweiten Wahlgang.