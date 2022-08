Van der Bellen schafft laut Umfrage 66 Prozent

58 Prozent wollen „ganz sicher“ zur Urne gehen

Zunächst wurden 1615 Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren befragt, wie aus heutiger Sicht die Chancen stehen, dass sie am 9. Oktober wählen gehen. Dabei gaben 58 Prozent an, „ganz sicher“ an die Urne zu schreiten (Schwankungsbreite 2,4 Prozent).