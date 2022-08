Alte Akkus und Batterien als explosive Gefahr

Im Regelfall löschen die automatisierten Sprenkleranlagen die kleinen Feuer rasch, doch immer wieder entwickeln sich daraus Großbrände - zuletzt etwa im Juni in Liezen. In den vergangenen eineinhalb Jahren erlitten zwei steirische Betriebe dabei Schäden in Millionenhöhe. Die Ursache dafür ist meist nicht fachgerecht entsorgter Müll.