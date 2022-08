So brachte Janet Jackson Notebooks zum Absturz

„Es stellte sich heraus“, so Chen, „dass der Song eine der natürlichen Resonanzfrequenzen für das Modell der Laptop-Festplatten mit 5400 U/min enthielt, das sie und andere Hersteller verwendeten.“ Sprich: Lief der Song, versetzte er nicht nur die Tanzbeine der Zuhörenden in Schwingung, sondern auch die Magnetscheiben der Festplatten, was Schreib- und Lesefehler und somit letztlich die Abstürze verursachte.