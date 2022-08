Alle sind gleich, einige gleicher!

So wie heuer bei der Gemeinderatswahl, wo eine grüne Bürgermeisterkandidatin in Schwaz die Wahlwerbung einer ÖVP-Liste von einer Haustüre wegnahm, um anstatt dieser ihre eigene an die Türklinke zu hängen. Blöderweise wurde die Frau damals gefilmt und somit identifiziert, womit abstreiten also zwecklos war. Die Ertappte argumentierte ihr Verhalten damit, dass sie ein „grundehrlicher Mensch“ sei, der „neugierig“ gewesen sei, was die Konkurrenz für Werbemittel verteilt habe. Also hat sie vor lauter Neugierde das Sackerl eingesackt - Fall aus Sicht der Grünen erledigt.