Trauer in Ottensheim nach Tod des Bürgermeisters

Anfang Juni hatte Franz Füreder aus gesundheitlichen Gründen sein Bürgermeisteramt in Ottensheim vorübergehend an die zwei Vizebürgermeisterinnen Maria Hageneder und Michaela Kaineder übergeben, um sich voll seiner Genesung widmen zu können. Zwei Monate später verstarb er an den Folgen seiner schweren Krankheit.