So gehen andere Länder mit hohen Energiepreisen um

Deutschland gibt am meisten aus

Um die hohen Energiepreise abzufedern, nimmt Deutschland im EU-Vergleich mit 60,2 Milliarden Euro am meisten Geld in die Hand. Dahinter folgen Italien (49,5 Milliarden Euro), Frankreich (44,7 Milliarden Euro) und Spanien (27,3 Milliarden Euro). In Österreich machen die Staatshilfen 9,1 Milliarden Euro aus. Das sind 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), was im EU-Vergleich noch hoch ist.