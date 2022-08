Tursky: Flächendeckendes Gigabit-Internet bis 2030

Das will der Digitalisierung-Staatssekretär nutzen, um eine digitale Ausweisplattform einzuführen, für die man sich mit der ID Austria (E-ID) registrieren und über eine App die benötigten Ausweise bei Bedarf auf das Smartphone laden kann. „Alle Ausweise, die man üblicherweise in der Brieftasche hat - Personalausweis, Führerschein, Zulassungsschein, Schüler- oder Studierendenausweis - wären dann am Handy abrufbar“, so Tursky.