Digitalisierung: Österreich EU-weit auf Platz 10

Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) will Österreich bis 2025 unter die Top 5 bringen. „Klar ist, hier gibt es noch viel zu tun“, erklärte er. Um die Top 5 zu erreichen, „werden wir sowohl in den Breitbandausbau und in die digitale Verwaltung investieren“. Als „wichtigen Meilenstein“ bezeichnete Tursky digitale Ausweise. „Für Österreich ist es essenziell, dass wir zu den Digitalisierungs-Gewinnern gehören“, fügte er hinzu.