Bürgermeister: Gefahr einer Atomkatastrophe wächst

Schwere Vorwürfe an Russland

Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstag in seiner täglichen Videoansprache schwere Vorwürfe an Russland gerichtet. Die „Besatzer“ nutzten das Akw Saporischschja für eine „Erpressung“, indem sie „auf extrem zynische Weise“ Angst verbreiteten, sagte der Präsident. Die russischen Truppen „verstecken“ sich hinter dem Akw, um die ukrainisch kontrollierten Städte Nikopol und Marhanez zu beschießen.