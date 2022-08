Kiew will Sanktionen gegen russische Atomindustrie

Neue Truppen im Süden

Unterdessen will das russische Militär laut britischen Geheimdiensten seine Truppen im Süden der Ukraine verstärken. Dazu seien vergangene Woche Einheiten umgruppiert worden, heißt es im Bericht. Im Osten greifen die von Russland unterstützten Separatisten-Truppen weiterhin die Regionalhauptstadt Donezk an. Besonders schwere Kämpfe gibt es derzeit im Vorort Pisky in der Nähe des Donezker Flughafens. Moskau hatte erst am Samstag erklärt, Pisky vollständig eingenommen zu haben, was Kiew jedoch dementierte.