Toter und Verletzte bei Musikfestival in Spanien

Festival abgebrochen

Das Medusa-Festival mit elektronischer Tanzmusik, zu dem Zehntausende meist junge Teilnehmer überwiegend aus Spanien angereist waren, wurde am Samstag abgebrochen. Die Veranstalter zeigten sich in einer Mitteilung „völlig am Boden zerstört und bestürzt“ über die Ereignisse und sprachen allen betroffenen Familien und Freunden ihr „tiefes und aufrichtiges Beileid“ aus.