Tischtennis-Ass Husein steht kurz vor Rückkehr

„Ich will einfach eine Chance haben, damit ich wieder zurück kann.“ Mit einem verzweifelten Hilferuf wandte sich Tischtennis-Ass Husein Salimov (13) via „Krone“ nach seiner Abschiebung an die Öffentlichkeit. Nun dürfte sich alles zum Guten wenden – dieser Tage sollte ein gültiges Schülervisum für Salzburg eintrudeln.