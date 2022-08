Autor Salman Rushdie auf Bühne attackiert

Drei Millionen Dollar für Mord an Autor ausgesetzt

Rushdie hatte in den späten 80er-Jahren mit seinem Buch „Die satanischen Verse“ für Aufsehen gesorgt. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Er wurde aus dem Iran verbannt. Eine Organisation im Uran hat sogar drei Millionen Dollar für die Tötung des Autors ausgesetzt.