Stromtod und Brandrisiko: Gefahr für Waldrappen

Vor allem in den heißen Monaten nutzen die Jungvögel die Masten gern als Platz zum Ausrasten - in Salzburg und Kärnten kamen dabei fünf von ihnen um. Ein Kadaver entzündete sich sogar und wurde zum Brandrisiko. Artenschützer fordern deshalb eine flächendeckende Sicherung dieser Masten: So können die vom Aussterben bedrohten Großvögel geschützt und auch das Brandrisiko verringert werden.