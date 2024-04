Nur Lewandowski war schneller als „Magic Andy“!

Und der 23-jährige Schotte hat all das Lob auch verdient: In der magischen Nacht von Klagenfurt hatte „Magic Andy“ mit seinem ersten Profi-Hattrick das Match fast im Alleingang von 0:2 auf 4:3 gestellt. Es war übrigens der zweitschnellste jemals geschossene Triplepack gegen Salzburg – in nur 22 Minuten! Lediglich ein gewisser Robert Lewandowski war schneller, machte für die Bayern 2022 (7:1) einen in nur elf Minuten!