Waldrappe sollen heuer in Rosegg erstmals brüten

Nachdem im vergangenen Jahr die Waldrappe am Bodensee erstmals gebrütete haben, erwartet man dieses Jahr erste erfolgreiche Bruten der Waldrappe auch in Rosegg. Somit sind es dann vier Brutkolonien, in denen Nachwuchs aufgezogen wird. Es zeichnet sich eine gute Brutsaison ab. Im vergangenen Jahr wuchsen insgesamt 36 Jungvögel in den Brutgebieten auf, in diesem Jahr sollen es deutlich mehr werden.