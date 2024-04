Übung der Sondereinheit: Ausbildung auf Schiene

Kärnten-Steiermark-Kooperation

Donnerstag wurde am ÖBB-Gelände in Villach fleißig geübt und ausgebildet. Spezielle Einsatz-Szenarien in Zugabteilen. Und dies bundesländerübergreifend. Denn Kärnten und die Steiermark ziehen in Sachen SIG-Ausbildung an einem Strang. Sechs der insgesamt 20 Anwärter werden schlussendlich (hoffentlich) in Kärnten im Einsatz sein.