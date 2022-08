Treibstofflager-Brand auf Kuba unter Kontrolle

Energiereserven des Landes zerstört

Der wohl größte Brand in der Geschichte Kubas war am Freitag durch einen Blitzschlag in einen Treibstofftank ausgelöst worden. Neben dem Todesopfer wurden 120 weitere verletzt. Auch am Mittwoch loderten weiter hohe Flammen aus dem Komplex, dichter Rauch hüllte die Region ein. Die Tanks enthielten kubanisches Rohöl und importiertes Schweröl, das vor allem zur Stromerzeugung verwendet wird. Der Brand hat wichtige Energiereserven des sozialistischen Staats verschlungen, der ohnehin unter einer schweren Wirtschaftskrise und großen Problemen bei der Energieversorgung leidet.