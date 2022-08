Kuba: Nach Explosionen leidet die Stromversorgung

Nach den Explosionen in einem Treibstofflager im kubanischen Matanzas ist in Teilen der Hauptstadt Havanna stundenlang der Strom ausgefallen. Etwa im Stadtteil Vedado, wo sich mehrere Botschaften befinden, gingen am Montagabend (Ortszeit) für rund vier Stunden die Lichter aus. Das verschärfte die schwierige Lage der Stromversorgung weiter und führt zu noch mehr Unmut in der Bevölkerung.