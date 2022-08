Sachslehner-Kritiksalven auf SPÖ: Doskozil kontert

Auch vermutete sie, dass nach dem Kronzeugenstatus für die Meinungsforscherin Sabine Beinschab in der ÖVP-Umfragenaffäre einige in der SPÖ nun nervös seien. Schließlich habe Beinschab zu Protokoll gegeben, „dass die SPÖ in Umfragenmanipulation verstrickt“ und dass sie von Mitarbeitern in der SPÖ-Zentrale unter Druck gesetzt worden sein soll. In diesem Zusammenhang habe sie etwa Paul Pöchhacker genannt, der 2017 in die Silberstein-Affäre involviert gewesen sei und nun im Büro von Doskozil arbeite, so Sachlsehner, die betonte, dass die WKStA einen Anfangsverdacht prüfe.