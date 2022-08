Teuerung: Burgenland setzt Sofortmaßnahmen

Mehr als 16 Millionen Euro werden heuer noch aus dem Sozial- und Klimafonds an armutsgefährdete Burgenländer ausgeschüttet. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schätzt, dass 30.000 Haushalte betroffen sind. „Um den enormen Teuerungen entgegenzutreten, die für einkommensschwache Haushalte existenzbedrohend sind, haben wir ein Paket mit Sofortmaßnahmen geschnürt“, so Doskozil in einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Während der Bund weder ausreichend noch zielgerichtet unterstützt, verteilen wir nicht mit der Gießkanne, sondern leisten Soforthilfe. Das Burgenland zahlt die höchsten Entschädigungspreise in Österreich.“