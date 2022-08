Teuerung bei Fernwärme wegen Gas-Abhängigkeit

Die Wien Energie erhöht - wie berichtet - per 1. September ihre Fernwärmepreise um satte 92 Prozent. Das liegt auch daran, dass die Fernwärme in Wien zu über 50 Prozent aus Erdgas erzeugt wird. „Zu Spitzenzeiten liegt der Erdgas-Anteil bei bis zu 65 Prozent“, erklärte eine Sprecherin der Wien Energie am Dienstag. Etwa ein Drittel der Wärme stammt aus der Müllverbrennung, der Rest kommt aus industrieller Wärme, Biomasse und Großwärmepumpen.