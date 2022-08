Zug und Bahn: Jeder dritte Reisende mit Problemen

Der Reisesommer 2022 legt so manchem Flug- und Bahnreisenden ein paar Steine in den Weg. Wie eine aktuelle Studie zeigt, war nämlich rund ein Drittel der Passagiere in den vergangenen drei Monaten von einer Störung betroffen. Damit bestätigen sich die Meldungen, wonach Probleme im internationalen Reiseverkehr an der Tagesordnung sind: Personalmangel, Kapazitätsengpässe und Streiks führen zu Ausfällen und Verzögerungen.