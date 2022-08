Netflix unter Druck: Neue Rubrik ist völliger Flop

Netflix machte bei der Präsentation seiner Geschäftszahlen das sogenannte Account-Sharing verantwortlich für die Flaute. So nennt man die Nutzung eines Netflix-Kontos, das ja bis zu vier simultane Streams erlaubt, durch mehrere Personen in verschiedenen Haushalten. Prompt wurde eine Zusatzgebühr für solche Konstellationen in Aussicht gestellt. In Südamerika laufen Pilotversuche, ab Oktober will man das System weltweit einführen.