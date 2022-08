AKW beschossen: Lager für Kernbrennstoff getroffen

IAEA warnt vor „nuklearer Katastrophe“

Der jüngste Angriff unterstreiche „die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstag. Jede militärische Feuerkraft, die auf die Anlage gerichtet sei oder von ihr ausgehe, wäre „ein Spiel mit dem Feuer“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte den Angriff in einer Videobotschaft (siehe oben) einen „Akt den Terrors“, für den Russland die Verantwortung übernehmen müsse.