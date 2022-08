Angela Merkel saß am Salzburger Flughafen fest

Merkel reiste am Donnerstag an

Die frühere Kanzlerin war am Donnerstag nach Salzburg gekommen. Noch am Abend besuchte sie mit ihrem Gatten Joachim Sauer die Festspiel-Premiere von „Der Barbier von Sevilla“. Die beiden wohnten in ihrem Stammhotel, der „Gersbergalm“. Bereits seit Jahren schätzt sie das gut versteckt liegende Haus während ihrer Salzburg-Aufenthalte. Heuer war es allerdings das erste Mal, dass Merkel in privater Mission in Salzburg weilte. Dieser Umstand machte eine intensive Bewachung durch mehrere Sicherheitskräfte rund um die Uhr aber nicht hinfällig. Wo immer die deutsche Ex-Kanzlerin auftauchte, sie brachte ihren Tross mit.