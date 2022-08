„Frau Sauer“ gönnt sich Festspiele und Backhendl

Sightseeing Wer in Salzburg in den vergangenen Tagen eine „Frau Sauer“ am Telefon hatte, sprach eventuell mit der deutschen Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Den Namen ihres Mannes, Joachim Sauer, verwendet sie gerne, um etwa in Hotels einzuchecken. Auch Tischreservierungen der Ex-Kanzlerin lauten meist nicht auf den Namen Merkel. Trotzdem sprach sich herum, was die 68-Jährige am Freitag alles auf ihrer Salzburg To-Do-Liste hatte.