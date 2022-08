Orbans Brandrede stieß nur auf mäßiges Interesse

Erinnerungen an Trump-Angelobung

Orbans Rede weckte dabei nicht nur rhetorische Erinnerungen an sein amerikanisches Pendant Trump, denn: Der eigentlich recht große Saal in Dallas war nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Dies sorgte für Häme in den sozialen Netzwerken, fühlte sich doch so mancher Nutzer etwa an die Angelobung Trumps erinnert, die damals deutlich schlechter besucht war als jene anderer US-Präsidenten.