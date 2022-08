Ganze ukrainische Stadt sucht nach Kollaborateuren

Die allgemeine Ausgangssperre in der südukrainischen Hafenstadt gilt von Freitag 23 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) bis Montag 5 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ). „Am Wochenende wird die Stadt geschlossen, kaufen Sie rechtzeitig Wasser und Lebensmittel. Wir arbeiten, darunter in Bezug auf die Kollaborateure“, sagte Gouverneur Witalij Kim am Freitag in einer Videobotschaft.