EU-Finanzhilfen: Selenskyj beklagt Blockade

Neue Sanktionen gegen Ex-Präsident

Unterdessen verhängte die EU erneut Sanktionen gegen den früheren ukrainischen Staatschef Viktor Janukowitsch und dessen Sohn. Die Strafmaßnahmen beinhalten das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU und Einreiseverbote. Vater und Sohn seien verantwortlich für die Unterstützung und Umsetzung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bedrohten, heißt es in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Beschluss.