Mutproben und Selfiewahn kosten auch Leben

Diese Herausforderungen gibt’s schon, seit sich das Internet in alle Haushalte ausbreitete. So ein schon fast „antiker“ Fall aus dem Jahr 2006. Damals kursierte ein Video eines damals 15-jährigen Oberösterreichers im Internet, der seine Genitalien in eine Mausefalle gelegt und diese zuschnappen hatte lassen. Die Mama hatte das Video am Handy entdeckt. „Es war eine Mutprobe“, meinte er.