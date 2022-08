Strafzettel enthält unzählige Fehler!

Anlässlich des Vatertages ging Franz Gillinger am 12. Juni in den Brigittenauer Stadl essen. Sein Auto stellte er dabei nicht unweit des Restaurants in einer Sackgasse ab. Als er nach einer Stunde zurückkehrte, fand er einen Strafzettel in der Windschutzscheibe vor. Zuerst fiel ihm die fehlerhafte Ortsangabe auf, denn auf dem Strafzettel war die Luntzgasse 1 angegeben, dabei parkte der 72-Jährige in der Griegstraße.